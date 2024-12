Empoli, D'Aversa: "Dobbiamo essere pronti, con Verona è importante scontro diretto"

"Domani troveremo un ambiente caldo, uno stadio che spinge molto la squadra per l'intera partita. Il Verona farà di tutto per ottenere un risultato positivo e noi dovremo farci trovare pronti sotto l'aspetto fisico e mentale perché troveremo un avversario affamato. Dovremo affrontare questa partita nel migliore dei modi sapendo che è uno scontro diretto molto importante". Così Roberto D'Aversa, tecnico dell'Empoli, alla vigilia della sfida esterna contro il Verona. "Vero che - ha proseguito - in un paio di gare il Verona ha preso tanti gol con squadre forti come Inter e Atalanta, ma allo stesso tempo ha vinto in casa contro Napoli e Roma, questo non è casuale. Significa che è uno stadio che spinge e fa sentire il proprio calore. Dovremo essere bravi a restare in partita qualunque cosa accada. Dobbiamo ragionare come se fosse una gara secca in cui il margine di errore è minimo se non nullo. Guai a pensare che possa essere semplice. Dovremo essere pronti sotto il profilo tattico, sul quale abbiamo lavorato, ma anche su quello della determinazione di portare a casa il risultato. In queste gare serve concentrazione, a decidere poi è la determinazione: che non è solo in un contrasto ma nel vincere un duello personale e nel minimo particolare che ti fa vincere o perdere la partita".