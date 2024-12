Empoli, D'Aversa: "Contro il Genoa dobbiamo sfoderare l'intensità di Bergamo"

La sconfitta con l'Atalanta ha fatto male a Roberto D'Aversa che, in vista del Genoa, vuole rivedere quella grinta agonistica da parte del suo Empoli. L'allenatore dei toscani lo ha confermato nel corso della conferenza stampa della vigilia parlando anche delle novità in programma: "C'è grande soddisfazione fin dal primo giorno, negli ultimi due anni l'Atalanta è stata messa poco in difficoltà ma purtroppo i complimenti non muovono la classifica. Non dobbiamo sentirci appagati, domani affrontiamo una squadra molto difficile che sta recuperando e ha un certo equilibrio e una certa intensità. Dovremo essere intensi come a Bergamo, anche se in maniera diversa. Quello che si è fatto ci deve dare delle certezze per la partita di domani - ha spiegato D'Aversa -. Sicuramente abbiamo fatto altre valutazioni e abbiamo lavorato su diverse situazioni. Fazzini ha fatto una settimana in più di lavoro ma va considerato che sta tornando da un lungo periodo. A Bergamo non era la sua partita ideale ma era giusto dargli minutaggio. Dubbi ce ne sono sempre, anche oggi nella rifinitura su 3-4 posizioni ho alternato vari giocatori. Mi riservo domani di decidere".