Empoli, D'Aversa: "Con questo atteggiamento avremmo dei punti in più"

L'Empoli di Roberto D'Aversa ha perso in casa dell'Inter: "Avevamo preparato la partita per essere più aggressivi, ma per un'ora abbiamo fatto una partita importante contro una squadra forte e con un buon atteggiamento. Potevamo fare meglio con la palla, ma i campioni decidono le partite con le giocate. Con questo atteggiamento avremmo qualche punto in più". I toscani hanno perso quattro delle ultime cinque partite: "Stiamo pagando un gran numero di infortuni e alcuni episodi non sfruttati. Non abbiamo però perso l'umiltà". Anche a San Siro è andato in gol Esposito, questa volta da subentrato: "In settimana non si è allenato regolarmente per dei problemi passati. Dobbiamo gestirlo, non possiamo permetterci di perderlo".