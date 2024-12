Empoli, D'Aversa: "Col Genoa servirà stessa intensità di Bergamo"

L'Empoli arriva allo scontro diretto casalingo contro il Genoa con due sconfitte consecutive. Roberto D'Aversa presenta il match di domani parlando anche della gara con l'Atalanta: "C'è soddisfazione per quello che stanno facendo questi ragazzi. Come deve esserci la gratificazione ci deve essere anche il rammarico. Preferirei ricevere meno complimenti e riuscire a muovere la classifica. Quello che abbiamo fatto non deve farci sentire appagati, il campionato è molto lungo. Domani affrontiamo una squadra che è uscita da un periodo negativo, servirà la stessa intensità di Bergamo. Quello che abbiamo fatto ci deve dare delle certezze, adesso ragioniamo sulla partita contro il Genoa".