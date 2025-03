Empoli, D'Aversa: "A Como a caccia di punti per la salvezza"

"La pausa Nazionale ha avuto un duplice effetto: ci ha ridato un po' di energie e qualche giocatore, visto che rientrano Fazzini, Solbakken e Viti. Ma allo stesso tempo perdiamo Ismajli. E' dal primo giorno andiamo contro corrente, speriamo di recuperarlo il prima possibile. Affrontiamo una squadra che esprime un buon calcio, ma dobbiamo essere determinati e andare in campo per prendere i punti". Così l'allenatore dell'Empoli Roberto D'Aversa nella conferenza stampa in vista della partita contro il Como in campionato. "Siamo rammaricati perché potevamo essere nella posizione del Como, ma ciò non è accaduto e dobbiamo ragionare su questi aspetti. Tuttavia dobbiamo lasciare questi aspetti e da oggi anche il semplice punto può essere fondamentale. Loro hanno investito molto, hanno qualità, ma noi dobbiamo ragionare sul nostro obiettivo e avere la fame della squadra che deve salvarsi a tutti i costi", ha aggiunto. "Il Como ha molta qualità, in casa hanno messo in difficoltà anche le grandi squadre. Hanno giocatori veloci, sono ben organizzati e ben allenati. Ma anche noi abbiamo fatto bene in trasferta, facendo un percorso importante. Nelle ultime due abbiamo recriminato perché potevamo portare a casa quattro punti - ha detto D'Aversa - e invece siamo tornati con solo un punto. Bisogna ragionare sulle esperienze passate e vorrei tornassimo a casa con un risultato positivo, anche con una partita più sporca".