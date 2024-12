Empoli, Corsi: "Rimoduleremo progetto su stadio Empoli che sarà sostenibile"

"È stato un anno fantastico. La gara contro la Roma, la salvezza arrivata all'ultimo, la festa allo stadio sono emozioni indimenticabili che resteranno e resteranno". Così la vicepresidente e amministratore delegato dell'Empoli Rebecca Corsi nel fare un bilancio del 2024. "Adesso condividiamo il meglio con un nuovo direttore sportivo e un nuovo allenatore, la prima parte di tappa è sicuramente positiva ma non ce la facciamo e non riusciamo a realizzarla. Purtroppo, il finale non cede merito per quello che è lo status del nostro 2024. Lo stadio? In questi mesi abbiamo lavorato per farci trovare pronti, incontrato i soggetti e i partner che ci sosterranno in questa operazione. Siamo ancora bloccati sulla parte del percorso partecipativo, ascoltato i cittadini, le loro idee, il loro pensiero e anche in base a quello ripenseremo e rimoduleremo il progetto, che sarà sostenibile e un passo avanti per l'Empoli ma anche per tutta la città", ha spiegato Corsi.