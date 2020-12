Emozioni di sport 2020, viaggio in un anno intenso

IN TV

Il 2020 è stato un anno diverso, unico, vissuto come sempre tra lacrime e sorrisi: domenica 27 dicembre alle ore 23 su Italia 1 andrà in onda lo speciale EMOZIONI DI SPORT 2020, un viaggio emozionale e intenso nello sport che ha lasciato il segno. Ci siamo fermati e siamo ripartiti più forti che mai, evitando il tackle del Covid-19. Abbiamo dribblato ostacoli insormontabili e vinto partite uniche nella vita e in campo grazie a quelli che non hanno mai smesso di farci sognare: da Ibrahimovic a Ronaldo, da Lukaku a Immobile.

Abbiamo accompagnato per mano nella leggenda miti come Diego Armando Maradona, Paolo Rossi e Kobe Bryant, tracciato la via della gloria per Mick Schumacher e piazzato la bandierina sul pianeta degli invincibili insieme a Lewis Hamilton e Rafa Nadal.

Abbiamo pianto di gioia per Jannik Sinner, Federica Brignone e Filippo Ganna, campioni avvolti nel tricolore come la meravigliosa Nazionale di Roberto Mancini. Con uno sguardo al 2021, alla speranza e alla rinascita di chi ancora una volta non si è piegato a un tragico destino come Alex Zanardi.