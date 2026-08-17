Eliminati dal Mantova, i tifosi durissimi: "Frattesi? Stica***. Fuori i romanisti dalla Lazio"

Benvenuto Frattesi! Sti ca*** di Frattesi! Siamo sempre felici quando un nuovo giocatore indossa la maglia della Lazio, lo siamo ancora di più se è cresciuto con addosso i colori biancocelesti, gli facciamo i nostri più sentiti auguri per una stagione da disputare alla grande (per noi è un obbligo!) ma tutto questo non ci deve distogliere da quello che è il nostro obiettivo, soprattutto dopo una sconfitta così umiliante, e cioè combattere la dittatura di un uomo che non sa accettare la disfatta e non ha la lungimiranza di capire che è giunto al capolinea. Non sono gli acquisti che ci interessano ma eventualmente gli acquirenti, non sono i risultati che ci importano anche se vogliamo assolutamente vincere, non è la promessa di uno stadio che ci può far cambiare idea (quel progetto di una curva nord divisa in due anelli non ci piace, lo abbiamo detto e lo combatteremo fortemente perché ci sono i tempi per cambiarlo!), noi restiamo fermi sulle nostre convinzioni: vogliamo la nostra libertà e per quella lotteremo fino allo stremo delle nostre forze!.