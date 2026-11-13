Elezioni Figc, Galliani ritira il ricorso dopo il chiarimento di Malagò: commissione solo di supporto
L'avvocato di Galliani: "Ripristinato il rispetto delle norme statuarie". Entro sabato il segretario generale Brunelli deve comunicare chi sarà ammesso
Galliani e Malagò © italyphotopress
Si è svolta oggi al Tribunale federale nazionale della Figc l'udienza relativa al ricorso presentato da Adriano Galliani, in corsa per la presidenza della stessa federazione, sulla validità della commissione istituita da Giovanni Malagò per valutare l'ammissibilità delle candidature sia dell'attuale commissario che dell'ex dirigente di Milan e Monza. L'udienza, iniziata alle 11.30, ha visto il ritiro del ricorso da parte di Galliani dopo che Malagò, su richiesta del presidente del Coni Buonfiglio, ha chiarito che la commissione sarà solo di supporto ma la decisione finale sarà esclusivamente del segretario generale Brunelli come da norme statutarie.
Questo il commento di Galliani e del suo legale Lattanzi tramite una nota: "Pienamente soddisfatti. Obiettivo del ricorso raggiunto: ripristinato il rispetto delle norme statutarie. L’avvocato Filippo Lattanzi è pienamente soddisfatto dell'esito della iniziativa intrapresa innanzi al Tribunale Federale, la cui udienza si è tenuta nella mattinata di oggi. Attraverso la presentazione del ricorso è stato realizzato l'effetto di ripristinare la legalità sostanziale delle operazioni elettorali, restituendo al Segretario Generale della F.I.G.C. il potere di valutare l'ammissibilità delle candidature. L'obiettivo perseguito con il ricorso era infatti di evitare che un organismo non contemplato dalle norme federali esercitasse un ruolo attivo nella delicata fase di verifica dei requisiti dei candidati. Il rispetto delle norme sulle quali regge il sistema federale era l'interesse del Senatore Adriano Galliani. Questo interesse si è pienamente realizzato perché sarà l'organismo statutario competente, e non altri soggetti non contemplati, a decidere sull'ammissibilità delle candidature".
Galliani contestava la commissione voluta da Malagò incaricata a verificare le candidature per la corsa alla presidenza della Federcalcio. Tra le basi del reclamo firmato dall'avvocato Filippo Lattanzi anche la doppia firma del Genoa che prima ha firmato per Galliani - che la ha allegata nel faldone per la candidatura - e poi ha virato per Malagò, con una Pec di revoca e diffida. Qualora la firma del Genoa non dovesse valere per Malagò, il commissario perderebbe i requisiti per la candidabilità, non avendo le undici firme necessarie dei club di Serie A. Sia in un caso che nell'altro, potrebbero arrivare i ricorsi o di Galliani o dell'attuale commissario.
Ricordiamo che domani, sabato 14 novembre, è l'ultimo giorno utile per presentare le candidature in vista delle elezioni del 14 dicembre: per questo la decisione odierna del Tnf ha assunto un peso decisivo. Brunelli dovrà comunicare dunque chi sarà ammesso alle elezioni: se entrambi i candidati, se solo uno dei due o addirittura nessuno.