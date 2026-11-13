ELEZIONI FIGC

Elezioni Figc, Galliani ritira il ricorso dopo il chiarimento di Malagò: commissione solo di supporto

L'avvocato di Galliani: "Ripristinato il rispetto delle norme statuarie". Entro sabato il segretario generale Brunelli deve comunicare chi sarà ammesso

13 Nov 2026 - 13:39
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
Galliani e Malagò © italyphotopress

Galliani e Malagò © italyphotopress

Si è svolta oggi al Tribunale federale nazionale della Figc l'udienza relativa al ricorso presentato da Adriano Galliani, in corsa per la presidenza della stessa federazione, sulla validità della commissione istituita da Giovanni Malagò per valutare l'ammissibilità delle candidature sia dell'attuale commissario che dell'ex dirigente di Milan e Monza. L'udienza, iniziata alle 11.30, ha visto il ritiro del ricorso da parte di Galliani dopo che Malagò, su richiesta del presidente del Coni Buonfiglio, ha chiarito che la commissione sarà solo di supporto ma la decisione finale sarà esclusivamente del segretario generale Brunelli come da norme statutarie.

Questo il commento di Galliani e del suo legale Lattanzi tramite una nota: "Pienamente soddisfatti. Obiettivo del ricorso raggiunto: ripristinato il rispetto delle norme statutarie. L’avvocato Filippo Lattanzi è pienamente soddisfatto dell'esito della iniziativa intrapresa innanzi al Tribunale Federale, la cui udienza si è tenuta nella mattinata di oggi. Attraverso la presentazione del ricorso è stato realizzato l'effetto di ripristinare la legalità sostanziale delle operazioni elettorali, restituendo al Segretario Generale della F.I.G.C. il potere di valutare l'ammissibilità delle candidature. L'obiettivo perseguito con il ricorso era infatti di evitare che un organismo non contemplato dalle norme federali esercitasse un ruolo attivo nella delicata fase di verifica dei requisiti dei candidati. Il rispetto delle norme sulle quali regge il sistema federale era l'interesse del Senatore Adriano Galliani. Questo interesse si è pienamente realizzato perché sarà l'organismo statutario competente, e non altri soggetti non contemplati, a decidere sull'ammissibilità delle candidature". 

Galliani contestava la commissione voluta da Malagò incaricata a verificare le candidature per la corsa alla presidenza della Federcalcio. Tra le basi del reclamo firmato dall'avvocato Filippo Lattanzi anche la doppia firma del Genoa che prima ha firmato per Galliani - che la ha allegata nel faldone per la candidatura - e poi ha virato per Malagò, con una Pec di revoca e diffida. Qualora la firma del Genoa non dovesse valere per Malagò, il commissario perderebbe i requisiti per la candidabilità, non avendo le undici firme necessarie dei club di Serie A. Sia in un caso che nell'altro, potrebbero arrivare i ricorsi o di Galliani o dell'attuale commissario.

Ricordiamo che domani, sabato 14 novembre, è l'ultimo giorno utile per presentare le candidature in vista delle elezioni del 14 dicembre: per questo la decisione odierna del Tnf ha assunto un peso decisivo. Brunelli dovrà comunicare dunque chi sarà ammesso alle elezioni: se entrambi i candidati, se solo uno dei due o addirittura nessuno.

figc
malago
galliani
commissione
ricorso

Ultimi video

01:15
DICH D'AVERSA 12/11 DICH

D'Aversa: "Felice e orgoglioso di rappresentare una famiglia e un club così"

01:54
Napoli-De Bruyne, è finita?

Napoli-De Bruyne, è finita?

02:06
Sabatini: "L'unico bocciato è Donnarumma"

Sabatini: "L'unico bocciato è Donnarumma"

01:38
ONE TO ONE RABIOT POST ITA-FRA 12/11 DICH

Rabiot: "Abbiamo fatto un grande primo tempo, poi meno bene. L'Italia è stata brava"

00:36
DICH ZIDANE POST ITA-FRA 12/11 DICH

Zidane: "Italia meglio l'altra volta, però questa volta hanno vinto..."

00:39
ONE TO ONE DA CUNHA POST ITA-FRA 12/11 DICH

Da Cunha: "Non abbiamo fatto una brutta partita, ma non siamo riusciti a vincere"

01:29
ONE TO ONE SCALVINI POST ITA-FRA 12/11 DICH

Scalvini: "Serata fantastica per tutti, il gruppo è sempre stato molto unito"

02:00
ONE TO ONE FRATTESI POST ITA-FRA 12/11 DICH

Frattesi: "Possiamo giocarcela anche con squadre così forti. Gattuso mi ha salvato la vita"

01:23
ONE TO ONE PIO ESPOSITO POST ITA-FRA 12/11 DICH

Pio Esposito, gol e lacrime di gioia: "Ho riscattato l'errore di mio fratello"

01:35
ONE TO ONE MANCINI POST ITA-FRA 12/11 DICH

Mancini: "Dopo la distrazione del gol preso abbiamo giocato bene. Il rigorista era Pio"

01:44
"Seppelliteci qui", a Barcellona ora si può

"Seppelliteci qui", a Barcellona ora si può

01:38
Sogno Juve: Sizou allenatore, Alex presidente

Sogno Juve: Sizou allenatore, Alex presidente

00:44
Malagò: "Piedi per terra, ma energia positiva"

Malagò: "Piedi per terra, ma energia positiva"

02:02
Milano aspetta gli Azzurri sotto la pioggia

Milano aspetta gli Azzurri sotto la pioggia

03:46
DICH MALAGO SAN SIRO 12/11 DICH

Caso Figc, Malagò: "Cosa mi aspetto? Che alla fine vinca il buon senso"

01:15
DICH D'AVERSA 12/11 DICH

D'Aversa: "Felice e orgoglioso di rappresentare una famiglia e un club così"

I più visti di Calcio

DICH AUSILIO 1 10/11 MCH

Ausilio: "Addio all'Inter solo dopo aver vinto, Marotta non l'ho più sentito"

ONE TO ONE MANCINI POST ITA-FRA 12/11 DICH

Mancini: "Dopo la distrazione del gol preso abbiamo giocato bene. Il rigorista era Pio"

Zidane: "Se farò ancora l'allenatore un giorno potrei allenare la Juve, devo tutto a Lippi perché..." DICH

Zidane: "Un giorno potrei allenare la Juve, devo tutto a Lippi perché..."

OTO MANCINI PRE FRANCIA 11/11 DICH

Mancini: "La Francia farà il suo gioco, deciderò il centrocampo all'ultimo"

Sogno Juve: Sizou allenatore, Alex presidente

Sogno Juve: Sizou allenatore, Alex presidente

Crisi Napoli, le soluzioni del mercato

Crisi Napoli, le soluzioni del mercato

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:00
Nations League femminile, debutto Italia il 2 marzo contro Danimarca
12:32
Portogallo, che omaggio per Cristiano Ronaldo! Ecco l'iniziativa dei calciatori
11:58
La Serie B è la fabbrica della nuova Italia di Mancini: i numeri
11:39
Nations League: Belgio-Italia, arbitra il norvegese Eskas
11:30
Mondiali 2034, in Arabia Saudita già pronto stadio Aramco