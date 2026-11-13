Elezioni Figc, Galliani ritira il ricorso dopo il chiarimento di Malagò: commissione solo di supporto

Questo il commento di Galliani e del suo legale Lattanzi tramite una nota: "Pienamente soddisfatti. Obiettivo del ricorso raggiunto: ripristinato il rispetto delle norme statutarie. L’avvocato Filippo Lattanzi è pienamente soddisfatto dell'esito della iniziativa intrapresa innanzi al Tribunale Federale, la cui udienza si è tenuta nella mattinata di oggi. Attraverso la presentazione del ricorso è stato realizzato l'effetto di ripristinare la legalità sostanziale delle operazioni elettorali, restituendo al Segretario Generale della F.I.G.C. il potere di valutare l'ammissibilità delle candidature. L'obiettivo perseguito con il ricorso era infatti di evitare che un organismo non contemplato dalle norme federali esercitasse un ruolo attivo nella delicata fase di verifica dei requisiti dei candidati. Il rispetto delle norme sulle quali regge il sistema federale era l'interesse del Senatore Adriano Galliani. Questo interesse si è pienamente realizzato perché sarà l'organismo statutario competente, e non altri soggetti non contemplati, a decidere sull'ammissibilità delle candidature".