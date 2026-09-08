IL CASO

Elezioni Figc: mancato tesseramento Malagò, la Procura del Coni respinge la richiesta di archiviazione

Nella relazione di Taucer inviata alla Procura federale si chiedono chiarimenti sull'indagine aperta da Chinè

08 Set 2026 - 19:37
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Il Procuratore generale dello Sport, Sergio Taucer - apprende l'ANSA - ha inviato una relazione al procuratore della Figc, Giuseppe Chinè, e per conoscenza al presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, in cui respinge la richiesta di archiviazione presentata dal capo della Procura federale per l'indagine sul mancato tesseramento del presidente Giovanni Malagò. Nella relazione di Taucer inviata alla Procura federale si chiedono chiarimenti sull'indagine aperta da Chinè, sempre su indicazione della stessa procura Coni. Chinè, apprende l'ANSA in ambienti della Federcalcio, si appresta dunque a fornire elementi chiarificatori in merito alla linea che l'ha portato a chiedere l'archiviazione.

Come accadde due anni fa per il predecessore di Malagò, Gabriele Gravina, le conclusioni del procuratore Chinè si baserebbero su un'interpretazione precisa dello Statuto federale: con "l'essere in regola con il tesseramento", infatti, si intenderebbe non un obbligo di possesso della tessera federale al momento del deposito della candidatura, che Malagò non aveva come i suoi recenti predecessori, Abete compreso, ma un rispetto delle prescrizioni e dei requisiti richiesti dal tesseramento per chi è già in possesso di una tessera Figc.

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