El Shaarawy: "La Roma non è da decimo posto"

Dopo aver firmato il secondo gol giallorosso nel 3-1 rifilato al Genoa, Stephan El Shaarawy ha commentato la sua prestazione la partita. "Sono entrato con la voglia di aiutare la squadra a cambiare il risultato, è andata bene - ha spiegato l'esterno della Roma -. Abbiamo fatto un grande secondo tempo, abbiamo avuto una buona risposta, per cui siamo contenti del risultato e della prestazione". "Un giudizio sul campionato giallorosso? Dovevamo fare di più, non è stato l'inizio di stagione che ci aspettavamo. Nell'ultimo periodo stiamo andando meglio e con mister Ranieri abbiamo trovato un po' più di continuità - ha aggiunto -. Siamo consapevoli che la Roma non deve essere decima, dobbiamo stare nelle posizioni alte e cercheremo di arrivare il più in alto possibile".