El Aynaoui: "Vincere trofei con la Roma sarebbe meraviglioso"

Neil El Aynaoui, nuovo centrocampista della Roma, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport, nel corso della quale ha parlato anche del suo ruolo in campo: "Non ho una posizione preferita. Gasperini mi ha schierato lì (trequartista, ndr) e va bene così, gioco dove serve. Da piccolo ho iniziato come attaccante, questo mi ha dato il senso del gol, poi a 15 anni sono passato a centrocampo. Mi sento un mediano moderno, in grado di fare entrambe le fasi: generoso e capace di coprire più zone". E sugli obiettivi stagionali, aggiunge: "Intanto dobbiamo riportare la Roma dove merita. Questo è un grande club, vincere trofei qui sarebbe meraviglioso. Mi manca ancora la conoscenza del campionato sul campo, quindi per la Champions dico che lotteremo con le squadre che ci sono arrivate sopra lo scorso anno. Questo però possiamo colmarlo con il lavoro. Ogni partita va preparata allo stesso modo, che sia un big match o no".