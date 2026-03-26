Effetto Zidane a Torino: Zizou martedì può tornare all'Allianz Stadium

Zinedine Zidane atteso a Torino martedì per l'amichevole Algeria-Uruguay: in campo il figlio Luca, per Zizou un ritorno nel cuore della Mole.

26 Mar 2026 - 09:32
Zinedine Zidane © italyphotopress

Zinedine Zidane © italyphotopress

Torino si prepara a riaccogliere Zinedine Zidane, martedì prossimo all'Allianz Stadium, in occasione dell'amichevole internazionale tra Algeria e Uruguay che vedrà protagonista tra i pali il figlio Luca. Il portiere della nazionale nordafricana, ormai titolare fisso dei "Fennecs", è la ragione principale del possibile ritorno di Zizou a casa Juventus dove, tra il 1996 e il 2001, ha scritto pagine leggendarie prima del passaggio record al Real Madrid. Se la presenza dell'estremo difensore algerino è certa, quella del padre dipenderà dagli incastri dell'agenda. Lo scrive Tuttosport.

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