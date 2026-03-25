Lo storico medico azzurro Castellacci ai Mondiali: sarà nello staff di Cannavaro con l'Uzbekistan

25 Mar 2026 - 22:09

Enrico Castellacci, medico dello sport, ortopedico e traumatologo che per 14 anni è stato responsabile medico della nazionale azzurra, è entrato a far parte dello staff di Fabio Cannavaro, dall'ottobre scorso ct dell'Uzbekistan.

L'ex difensore campione del mondo accoglie dunque un altro protagonista di Germania 2006 nel suo staff, già composto per la stragrande maggioranza da italiani: i suoi assistenti sono il fratello Paolo Cannavaro e Francesco Troise, l'allenatore dei portieri è Antonio Chimenti, il preparatore atletico è Eugenio Albarella.

Al prossimo mondiale, l'Uzbekistan è inserito nel gruppo K, con Colombia, Portogallo e la vincente dello spareggio interzona tra Giamaica, Nuova Caledonia e Repubblica Democratica del Congo. 

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