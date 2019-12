Effetto Var, verso il record di rigori in Serie A

L'effetto Var si sta facendo sentire nel campionato italiano. Soprattutto per quanto riguarda i rigori. Numeri alla mano, in questa stagione nelle 17 giornate giocate finora (con una gara ancora da recuperare) sono stati già assegnati infatti ben 79 penalty. Un dato decisamente elevato per quanto riguarda le statistiche della Serie A. Con una media di 4,67 rigori a giornata, infatti, è già molto superiore ai 3,68 che rappresentano il record assoluto stabilito nella stagione 1949-50, campionato in cui vennero assegnati 140 rigori in totale.

Inter, Lukaku cuore d'oro: lascia il rigore a baby Esposito



















A 17 anni Sebastiano Esposito, alla prima chiamata da titolare in Serie A, contro il Genoa a San Siro segna su rigore al 19' del secondo tempo il suo primo gol nella massima serie, per il momentaneo 3-0 dell'Inter. E' stato Romelu Lukaku a lasciare il tiro dal dischetto al giovane attaccante, oggi titolare al posto dello squalificato Lautaro Martinez. Il rigore è stato procurato da Gagliardini per un fallo in area di Agudelo. Esposito (17 anni, 172 giorni) è il secondo marcatore più giovane di sempre con la maglia dell’Inter in Serie A, alle spalle di Mario Corso (17 anni, 97 giorni contro il Bologna, nel 1958). (Statistiche Opta).

























