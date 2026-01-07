Effetto Intelligenza Artificiale nel calcio: ecco gli avatar per aiutare gli arbitri

"La Coppa del Mondo Fifa del 2026 sarà il più grande spettacolo di sempre sul pianeta Terra - ha dichiarato il presidente della Fifa, Gianni Infantino durante l'evento - . Sette milioni di persone assisteranno alle 104 partite - 104 Super Bowl - decine di milioni di tifosi si recheranno in Nord America per vivere l'atmosfera della Coppa del Mondo FIFA, sei miliardi di persone guarderanno la partita da casa e il mondo si fermerà". "Fifa e Lenovo stanno adottando appieno le tecnologie digitali e l'Intelligenza Artificiale, 'Football AI', per supportare squadre e ufficiali di gara, offrendo al contempo una nuova esperienza strabiliante ai tifosi di tutto il mondo. Con Football AI Pro, democratizzeremo l'accesso ai dati fornendo il set più completo di analisi calcistiche a tutte le squadre in gara e presto anche ai tifosi", ha aggiunto.