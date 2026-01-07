Logo SportMediaset

Calcio
AI MONDIALI

Effetto Intelligenza Artificiale nel calcio: ecco gli avatar per aiutare gli arbitri

La Fifa: "Inclusione degli Avatar Digitali nella tecnologia di arbitraggio e nelle trasmissioni delle partite"

07 Gen 2026 - 14:55
© Fifa.com

© Fifa.com

Si intensifica l'effetto dell'intelligenza artificiale nel calcio, sono infatti in arrivo gli avatar per aiutare gli arbitri. La novità tecnologica è prevista ai Mondiali in programma in estate tra Usa Canada e Messico: frutto della partnership tra Lenovo e Fifa prevede - dice la federcalcio internazionale - "una serie di soluzioni innovative che cambieranno il modo in cui l'evento sarà organizzato".

La new entry più rilevante per i mondiali 2026 sarà "l'inclusione degli Avatar Digitali nella tecnologia di arbitraggio e nelle trasmissioni delle partite", animati in 3D "in particolare durante i replay del fuorigioco".

"La Coppa del Mondo Fifa del 2026 sarà il più grande spettacolo di sempre sul pianeta Terra - ha dichiarato il presidente della Fifa, Gianni Infantino durante l'evento - . Sette milioni di persone assisteranno alle 104 partite - 104 Super Bowl - decine di milioni di tifosi si recheranno in Nord America per vivere l'atmosfera della Coppa del Mondo FIFA, sei miliardi di persone guarderanno la partita da casa e il mondo si fermerà". "Fifa e Lenovo stanno adottando appieno le tecnologie digitali e l'Intelligenza Artificiale, 'Football AI', per supportare squadre e ufficiali di gara, offrendo al contempo una nuova esperienza strabiliante ai tifosi di tutto il mondo. Con Football AI Pro, democratizzeremo l'accesso ai dati fornendo il set più completo di analisi calcistiche a tutte le squadre in gara e presto anche ai tifosi", ha aggiunto.

"La prossima generazione di Referee View ci mostrerà nuove immagini stabilizzate dall'AI per rendere l'esperienza visiva unica, come se ci si trovasse al centro del campo con i giocatori. E gli avatar 3D abilitati dall'IA garantiranno l'identificazione e il tracciamento precisi dei giocatori - un grande progresso nella tecnologia semi-automatica del fuorigioco, che fornirà immagini di qualità superiore, decisioni più rapide e una chiara comprensione da parte di tutti", ha spiegato ancora Infantino. "Ma naturalmente questo è solo l'inizio, quindi i fan di tutto il mondo dovrebbero rimanere sintonizzati per gli sviluppi più entusiasmanti dell'intelligenza artificiale nel calcio e altre innovazioni, mentre Fifa e Lenovo creano esperienze indimenticabili nei mesi e negli anni a venire", ha concluso.

 
