Ederson e Bastoni: espulsioni ineccepibili, ma... Massa è da 5,5

Direzione di gara complicata per Davide Massa (per il nostro Graziano Cesari merita un 5,5) anche se, quasi sempre, prende decisioni corrette. L'episodio chiave è al nono minuto del secondo tempo: l'atalantino Ederson protesta per un fallo a suo parere subito e viene ammonito dal direttore di gara. Non contento reagisce con un applauso che gli vale il secondo, inevitabile, giallo e la conseguente espulsione. La decisione non piace a Gasperini che protesta a lungo, sbotta dopo il raddoppio dell'Inter, e viene cacciato da Massa. Rosso per doppia ammonizione anche per Alessandro Bastoni: il secondo fallo su De Ketelaere al 95' è chiaramente da sanzionare con il cartellino. Anche in questo caso espulsione indiscutibile. Il difensore interista meritava però il secondo giallo già al minuto 80': la mancanza della sanzione è grave. Corretta, infine, la decisione dell'annullamento del gol di Lautaro, che poi realizzerà la rete del raddoppio, per fallo su Djimsiti.