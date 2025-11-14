Eder: "Non ho mai sopportato l'ipocrisia di Spalletti. Icardi-Wanda? C'era imbarazzo"

Mentre l'Italia aspetta di conoscere l'avversario ai playoff Mondiali, La Gazzetta dello Sport ha intervistato uno dei protagonisti dello 0-0 di San Siro contro la Svezia che sancì la mancata qualificazione della Nazionale di Ventura, Eder, che ha definito quella sfida il più grande rimpianto della sua carriera: "Maledetto spareggio. Colpa di tutti, ma Ventura non fu coerente. Belotti e Immobile giocavano anche quando non erano al 100%. A San Siro ci fregò la pressione, sarei potuto entrare nella ripresa: io e Insigne in panchina, poi ci fu quella scena con De Rossi. Eravamo sullo 0-0…".