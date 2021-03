Eder attacca Suning: "Non vuole più investire nel calcio, ha mancato di rispetto a tutti"

"Suning non vuole più investire nel calcio. Hanno mancato di rispetto a tutti i dipendenti e ai giocatori, ci hanno semplicemente lasciato senza stipendio e non ci hanno permesso di giocare in altri club". L'ex attaccante dell'Inter Eder va all'attacco dopo la fine delle attività dello Jiangsu Football Club, club campione di Cina, dove era approdato nel luglio 2018. "Abbiamo fatto un'impresa per Suning Group, ma non abbiamo ricevuto il trattamento e il rispetto che avremmo meritato", ha continuato Eder in un'intervista a 'Oriental Sport Daily'.