Ecco dove vanno i calciatori in vacanza: Dubai la meta più gettonata

UN PO' DI RELAX

È tempo di vacanze per la Serie A. Tramontata dopo una sola stagione la novità del Boxing Day in campo, i calciatori hanno già fatto le valige e sono partiti. Una vacanza necessaria per staccare dopo mesi che hanno lasciato poco respiro, specie per chi è impegnato anche nelle coppe e per coloro che hanno avuto anche impegni in nazionale. I voli diretti in Sud America sono tra i più frequentati, insieme con quelli verso gli emergenti Emirati o le invitati isole dei mari del Sud. Una meta ambita è Dubai, dove si recherà con la famiglia il bomber dell'Inter Lukaku, ma anche il collega rossonero Piatek, oltre ai romanisti Dzeko e Perotti e i blucerchiati Bereszynski e Audero. Potrebbero incontrare lì anche i granata Izzo, Baselli e Parigini e il capocannoniere del campionato, il laziale Ciro Immobile.

Pienone sui voli per il Sud America. Altri nerazzurri sono in volo per l'Argentina, come Lautaro, o l'Uruguay, vedi Godin e Vecino. Direzione Sud per il portiere della nazionale, Gigio Donnarumma, che cercherà di dimenticare dai suoi a Pompei le cinque scoppole di Bergamo, e per il giovanissimo Esposito dell'Inter, atteso a casa a Castellammare di Stabia. Rimarranno invece a Milano, sempre parlando di Inter, Barella e Sensi. A Bergamo si tratterrà invece il colombiano Zapata, che preferisce impegnarsi nel recupero piuttosto che affrontare lunghe trasvolate.

Programmi diversi per i laziali, reduci dal trionfo in Supercoppa. Lucas Leiva e Correa attraverseranno l'Atlantico per tornare a casa, Luis Alberto si fermerà in Spagna, Milinkovic-Savic in Serbia. Tra i cugini giallorossi, Pastore volerà in Argentina mentre Zaniolo starà in famiglia a La Spezia e Florenzi ha scelto le Maldive, come Quagliarella della Sampdoria. Per tutti, comunque, la vacanza durerà poco, visto che la maggior parte delle squadre tornerà al lavoro tra domenica 29 e lunedì 30.