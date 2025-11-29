E' morto Padre Eligio, guida spirituale del Milan degli anni '60 e '70: una vita per gli ultimi

Padre Eligio, Angiolino Gelmini all'anagrafe, era nato nel 1931 nel villaggio Bisentrate, frazione di Pozzuolo Martesana. Era fratello minore di un altro religioso, Pierino Gelmini, fondatore della Comunità incontro. Chi si è trovato nel vortice della droga, ha potuto ricuperare fiducia e speranza grazie a padre Eligio, negli anni Sessanta e Settanta noto come 'Fratel dribbling', sempre a San Siro quando giocava il Milan. "Non sarò un figlio quieto ma la libertà da ogni cosa e l'amore all'Uomo hanno dato pace al mio cuore e passione alla mia vita", ha dichiarato il frate, autore nel 1975 del libro 'Le Vacche'.