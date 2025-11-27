Dzeko se la prende con i tifosi della Fiorentina: "Facciamo c****e, ma non possono fischiarci ogni volta"

Rammarico anche per Paolo Vanoli che è pronto già a guardare al futuro, tuttavia ha analizzato gli errori dei propri giocatori e che hanno portato alla sconfitta contro la squadra greca: "Bisogna lavorare sulla testa perché questi giocatori hanno una grande pressione addosso. Dobbiamo imparare a fare le cose semplici, e soprattutto quello che mi dà fastidio è che, a ogni piccolo errore, si abbassa la testa - ha concluso Vanoli -. C'era la possibilità di recuperare, però tutti devono dare qualcosa in più per il compagno e per la squadra. Ero preoccupato prima, lo sono anche ora e lo sarò anche in futuro perché la strada è lunga".