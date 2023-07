Dramma Mönchengladbach: diagnosticato un cancro ai linfonodi a Lainer

Il terzino austriaco Stefan Lainer è affetto da un cancro ai testicoli . A diffondere la notizia è stato il suo club tramite un comunicato ufficiale. "Stefan Lainer sarà assente dal Borussia Mönchengladbach per diversi mesi. Al terzino destro di 30 anni è stato diagnosticato un cancro ai linfonodi durante gli esami medici".

Il parere dei medici

La nota del club evidenzia come la malattia sia stata scoperta in una fase iniziale e, per questo, c'è ottimismo sulla sua completa guarigione: "Il giocatore della nazionale austriaca deve sottoporsi a una terapia della durata di diversi mesi. Secondo i medici, la malattia è stata scoperta molto presto e può essere trattata e curata molto bene con i farmaci".