Douglas Costa: "Sarri ci ha detto di non giocare alla c... di cane"

"Lo dice sempre Sarri... ma, ragazzi, non andate lì a ca..o di cane quando andiamo a pressare sempre'". Ecco Doulgas Costa che "si confessa", diciamo così, durante una diretta social con il pilota della Ferrari, Charles Leclerc. Un siparietto, quello tra i due, che certo non è passato inosservato perché fa capire ancora una volta, e se ce ne fosse bisogno, dell'estrema attenzione che ha il tecnico toscano della Juventus per gli allenamenti, specialmente ora che il campionato ripartirà. Insomma, mai giocare alla "c... di cane"... Sarri potrebbe prenderla malissimo.