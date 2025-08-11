Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Dortmund, Kovac dopo la Juve: "Ci è mancata la freschezza necessaria"

11 Ago 2025 - 09:25

Al termine della sfida con la Juventus, l'allenatore del Borussia Dortmund Niko Kovac ha analizzato così il match ai canali ufficiali del club giallonero: "Non avevamo la freschezza necessaria. Ma era prevedibile dopo due settimane di precampionato. Eravamo in ritiro e abbiamo fatto parecchio, ma non voglio usare questo come scusa. Abbiamo commesso qualche piccolo errore. Ho visto anche delle cose positive, ma mancavano i dettagli. Ecco perché abbiamo perso la partita. Dobbiamo ancora lavorare perché non siamo ancora al livello giusto".

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:42
MCH FEYENOORD-NAC BREDA 2-0 MCH

Eredivisie al via nel segno del Feyenoord

01:08
MCH ATALANTA-OPATIJA 3-3 MCH

Atalanta bloccata da una squadra di Serie B croata: 3-3

03:09
MCH MAN UNITED FIORENTINA MCH

La Fiorentina tiene testa allo United poi cede ai rigori: gli highlights

00:52
MCH NAPOLI-SORRENTO 4-0 10/8 MCH

Napoli, doppietta di Lukaku nel 4-0 al Sorrento

01:25
CR7 non si arrende

CR7 non si arrende

01:37
Cose da (Nico) Paz

Cose da (Nico) Paz

01:38
Una certezza per l'Inter

Lautaro, una certezza per l'Inter

01:33
Contro il Dortmund

Juve, esame Dortmund

01:46
È De Bruyne-mania

Napoli, è De Bruyne-mania

01:40
MCH PSV-SPARTA ROTTERDAM 6-1 MCH

Eterno Perisic e il figlio di Van Bommel: il Psv ne segna sei

01:32
MCH BOCA-RACING CLUB 1-1 MCH

Il Boca Juniors pareggia col Racing Club: gli highlights dell'1-1

01:22
MCH PALERMO-MAN CITY 0-3 MCH

Il Manchester City vince con il Palermo: "cugini" battuti 3-0

01:43
MCH LEEDS-MILAN 9/8 MCH

Milan, solo un pari con il Leeds: finisce 1-1

00:56
MCH COLONIA-ATALANTA 4-0 MCH

Atalanta, che scoppola con il Colonia: highlights

02:22
MCH STOCCARDA-BOLOGNA 0-1 MCH

Il Bologna vince a Stoccarda: highlights

01:42
MCH FEYENOORD-NAC BREDA 2-0 MCH

Eredivisie al via nel segno del Feyenoord

I più visti di Calcio

MCH MONACO-INTER 1-2 con effetti MCH

L'Inter in 10 passa a Monaco con Lautaro e Bonny: gli highlights

MCH NAPOLI-SORRENTO 4-0 10/8 MCH

Napoli, doppietta di Lukaku nel 4-0 al Sorrento

MCH LEEDS-MILAN 9/8 MCH

Milan, solo un pari con il Leeds: finisce 1-1

PARTITELLA NAPOLI CASTEL DI SANGRO 7/8 MCH

Napoli, partitella a Castel di Sangro

DICH INZAGHI PALERMO PRE MAN CITY DICH

Inzaghi prima di Palermo-City: "Grande giornata di sport"

MCH COLONIA-ATALANTA 4-0 MCH

Atalanta, che scoppola con il Colonia: highlights

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:08
El Aynaoui: "Vincere trofei con la Roma sarebbe meraviglioso"
10:03
Chelsea-Milan, Maresca: "Prestazione ottima fino al cartellino rosso"
09:25
Dortmund, Kovac dopo la Juve: "Ci è mancata la freschezza necessaria"
08:07
Stagione già finita per l'ex Fiorentina Pezzella: crociato rotto
23:50
Serie A in Australia, Liga negli USA: Villarreal-Barcellona verso Miami