Dortmund, Kovac dopo la Juve: "Ci è mancata la freschezza necessaria"

Al termine della sfida con la Juventus, l'allenatore del Borussia Dortmund Niko Kovac ha analizzato così il match ai canali ufficiali del club giallonero: "Non avevamo la freschezza necessaria. Ma era prevedibile dopo due settimane di precampionato. Eravamo in ritiro e abbiamo fatto parecchio, ma non voglio usare questo come scusa. Abbiamo commesso qualche piccolo errore. Ho visto anche delle cose positive, ma mancavano i dettagli. Ecco perché abbiamo perso la partita. Dobbiamo ancora lavorare perché non siamo ancora al livello giusto".