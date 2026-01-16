Doppio Dembelé e poi Barcola: il Psg torna in testa alla classifica in attesa del Lens

Quarta vittoria di fila in campionato per il Psg. Al Parco dei Principi, la squadra di Luis Enrique ha battuto 3-0 il Lille nel secondo anticipo della 18° giornata di Ligue 1. In grande spolvero Ousmane Dembelé, autore di una doppietta al 13' (su assist di Vitinha) e al 64' su assist di Doué con uno splendido pallonetto dal limite dell'area. A chiudere i conti è stato Barcola, autore della rete del definitivo 3-0 al 93'. Il Psg vola, momentaneamente, in testa alla classifica superando il Lens (42 a 40), impegnato domani alle 17 contro l'Auxerre.