LA PRECISAZIONE

Enzo Raiola rassicura: "Luis Enrique stravede per Gigio"

© ipp Il Team Raiola non ci sta: Donnarumma al PSG non è discussione. La voce è quella di Enzo Raiola, cugino dello scomparso Mino. Interpellato dalla redazione di SportMediaset.it, Raiola è sorpreso dopo aver letto quanto riportato da alcuni giornali secondo i quali il portiere azzurro sarebbe nel mirino del nuovo tecnico Luis Enrique. Lo spagnolo non gradirebbe- questo è stato scritto- la scarsa dimestichezza nel gioco coi piedi di Donnarumma.

"E' pura follia- attacca Raiola- Luis Enrique stravede per Gigio e lo ritiene essenziale per portare il PSG ai vertici del calcio europeo".

"Gli stessi dirigenti, il direttore sportivo Campos in testa- prosegue Raiola- hanno sorriso quando gli ho riportato il tono degli articoli pubblicati in Italia".

Il PSG ha cominciato la preparazione in vista della prossima stagione da qualche giorno, mentre Donnarumma sta consumando gli ultimi giorni di vacanza in Sardegna e non vede l'ora di riunirsi ai compagni per cominciare il suo terzo anno parigino.