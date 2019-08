Domenica sera riparte Tiki Taka con Pardo e Wanda

ALLE 21.30 SU ITALIA 1

Domenica 25 agosto 2019, su Italia 1, prende il via la settima edizione di “Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco”. Eccezionalmente, la puntata d’esordio andrà in onda in prima serata, alle ore 21.30. Il talk show sportivo di Italia 1 negli anni si è confermato, sia in termini di ascolto sia di influence, come il più seguito e chiacchierato in Italia ed è ormai un punto di riferimento per tutti gli appassionati di calcio e non solo. Curato dalla redazione sportiva coordinata da Alberto Brandi, avrà come confermatissimi padroni di casa l’istrionico Pierluigi Pardo, da 7 anni al timone del programma, e Wanda Nara, vulcanica showgirl nonché moglie e procuratrice di Mauro Icardi. Wanda si prepara per Tika Taka

Tra gli ospiti, la novità è rappresentata dalla presenza fissa in studio di due pezzi da novanta come Christian Vieri e Antonio Cassano, oltre che della bellissima influencer Giorgia Venturini. Ma, come sempre, il salotto di Tiki Taka si aprirà non solo a protagonisti del mondo del calcio: anche tifosi vip e giornalisti non sportivi prenderanno parte al dibattito sul weekend di Serie A in modo critico ma sdrammatizzante, in un talk dove l’attualità dell’evento, con gli highlights di tutti i match e la moviola di Graziano Cesari, si mescolerà alla riflessione sui grandi temi calcistici ed extra calcistici.

