Domani terza amichevole per il Pescara

Prosegue la preparazione del Pescara in vista dell'avvio della stagione. Il primo impegno da tre punti in palio sarà quello del 10 agosto alle 20.30 allo stadio Adriatico con il Rimini. Molto lavoro sulla parte tattica per il Pescara. L'allenatore Vincenzo Vivarini sta mettendo sotto torchio il gruppo, provando i movimenti nelle diverse situazioni di gioco. Non stanno lavorando in gruppo Pellacani e Brosco (quest'ultimo tuttavia è prossimo al rientro) e neanche Olzer e Tunjov, entrambi usciti malconci dall'amichevole di martedì scorso. Domani, domenica 27 luglio, alle 18:00 il terzo test precampionato contro la Renato Curi Angolana, squadra del campionato di Eccellenza abruzzese, allo stadio "Ughetto Di Febo" di Silvi (Teramo). Sul fronte mercato, il portiere Alessandro Plizzàri è più lontano. Il Venezia non sarebbe disposto alla cessione. Si è allontanata una possibile alternativa come Sebastiano Deplanches che il Palermo potrebbe girerà alla Cremonese neopromossa in Serie A in prestito con diritto di riscatto.