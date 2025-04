Dodò, dalla lite con Theo ai complimenti: "Per me è il miglior terzino che ho visto giocare"

Protagonista di una battaglia con Theo Hernandez per tutta la partita tra Milan e Fiorentina, Dodò ha sorpreso a fine gara spiegando: "Theo per me è il miglior terzino che ho visto giocare: un piacere sfidarlo. Lì è stato un confronto della partita. Dopo abbiamo parlato ed è un grande giocatore". Poi sulla partita: "Il gol annullato? Quando ho segnato ho pensato che potesse essere fuorigioco. Devo ringraziare la squadra per la prestazione. Potevamo vincere ma mancano ancora sette partite, dobbiamo lavorare di più e fare bene". Sull'obiettivo dei viola: "Rimane tra di noi. Siamo lì, dobbiamo continuare a fare punti in campionato. Giovedì c'è la Conference, poi c'è Parma per continuare a fare punti e vincere".