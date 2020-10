Disastro a San Siro, Giacomelli e Nasca fuori un mese

MILAN-ROMA E ARBITRI

di

SIMONE MALAGUTTI

Milan-Roma rovina decisamente la quinta giornata al designatore Rizzoli. Colpa delle decisioni prese da Piero Giacomelli e, sopratuttto, di quelle non prese dal Var Luigi Nasca. Entrambi, come capita per i giocatori fuori forma, faranno un po' di panchina e saranno esclusi dalle prossime designazioni.

Premesso che titoloni di scherno e parole come 'ridicolo' e 'comico' usate da più parti per definire l'arbitro triestino vanno un po' oltre, quella di ieri è stata una serataccia dal punto di vista arbitrale. Tutto inizia al 69' con il contatto Bennacer-Pedro giudicato da rigore, e come spiega Mauro Bergonzi a Tiki Taka, è l'errore più grave.

Certezza condivisa anche in campo, senza l'ausilio delle immagini, dal capitano rossonero Romagnoli. Perché non vai a rivedere, insistono i giocatori del Milan... Ma non è certo l'arbitro a decidere di effettuare una review. Tocca a Nasca richiamare Giacomelli.

Da qui in poi, purtroppo, arbitro e Var vanno in bambola. Tra Ibra e Mancini c'è un giallo di troppo allo svedese, ma la valutazione di Giacomelli viene condivisa ai piani alti: il braccio di mancini che tocca la palla si trova lì in conseguenza di un contatto fisico: niente penalty.

I problemi si ripresentano al 78'. Palla a Çalhanoğlu, fallo di Mancini e calcio di rigore. queste le reazioni dei romanisti in campo.

Le pagelle del giorno dopo sono ovviamente impietose. per la gazzetta dello sport Giacomelli è da 4, voto da condividere con il Var Nasca, Serata da dimenticare in fretta. arbitro pessimo e da 4 e mezzo, come il Var nasca incapace di portarlo al monitor, secondo Il Corriere dello sport. Tuttosport, voto 3, parla di errori incredibili, aggravati dall'arroganza di non andare al Var.

Ribadiamo: l'arbitro va al monitor solo se dalla sala Var gli consigliano la review, non può decidere di testa propria.

Rizzoli non ha per niente gradito quello che ha visto a San Siro. Giacomelli e Nasca verranno fermati per due turni, come minimo! I due non torneranno in campo prima del 21-22 novembre, dopo la sosta per le nazionali. In caso di stop per tre turni, li rivedremo solo a fine novembre.