Nessuna diretta in televisione per tutti di Napoli-Cagliari. Nel pomeriggio era circolata l'ipotesi che il secondo tempo della sfida del Maradona venisse proposto, per motivi di ordine pubblico, da un canale della tv di stato in chiaro. Ad alimentare la voce, un post del consigliere comunale napoletano Fulvio Fucito che, sui suoi profili social, scriveva: “Il Prefetto ha ottenuto che il secondo tempo della partita sia visibile in chiaro sulla rete televisiva nazionale”. In serata la smentita della Lega Calcio che ha confermato che l’unica trasmissione in chiaro sarà quella sui maxischermi in 3 piazze di Napoli e dell’area metropolitana ordinata proprio dal Prefetto partenopeo per motivi di ordine e sicurezza pubblica. Per chi non uscirà di casa, l'unica diretta televisiva sarà quindi quella di Dazn.