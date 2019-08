L'eliminazione nei preliminari di Champions League ad opera dei belgi del Bruges costa l'esonero al tecnico della Dinamo Kiev, il bielorusso Alexander Khatskevich. E' la terza stagione di fila che la Dinamo manca l'accesso alla fase a gironi ma stavolta la dirigenza ha deciso di non passare sopra all'ennesima delusione, cacciando l'allenatore e tutto lo staff tecnico. Khatskevich da calciatore aveva indossato per otto anni la maglia della Dinamo, vincendo sette campionati e molti altri trofei, nel 2017 era stato chiamato sulla panchina della squadra ucraina dopo l'esperienza da ct della Bielorussia. La scorsa stagione ha perso per due punti la corsa al titolo in favore dello Shakhtar Donetsk e ora è terzo in classifica dopo tre gare.