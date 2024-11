DIMARCO: "IMPAREREMO ANCHE DA QUESTO KO"

"Penso che abbiamo giocato un'ottima gara, abbiamo creato tanto però ovviamente una sconfitta è una sconfitta. Sappiamo di aver perso contro una nazionale forte. Sicuramente impareremo anche da questa sconfitta". Lo ha detto l'esterno dell'Italia Federico Dimarco, intervistato dalla Rai dopo il ko contro la Francia. "Da inizio secondo tempo penso non ci sia stata partita. È stato un peccato aver preso il terzo gol, sono dettagli che fanno la differenza e ci ha spezzato un po' le gambe - ha aggiunto -. Calci piazzati? Dobbiamo migliorare, una squadra come noi non può prendere così tanti gol su calci da fermo. Secondo me non siamo stati tanto puliti tecnicamente e a questo livello fa la differenza. Quindi è un peccato. Dopo l'Europeo abbiamo iniziato a costruire un nuovo percorso, stiamo lavorando alla grande. Il gruppo è sano, tanti ragazzi nuovi sono arrivati in nazionale e questo è un bene. Credo che il bilancio sia positivo, dobbiamo continuare a lavorare così e imparare da questa sconfitta".