Alessandro Diamanti, trequartista ex Bologna, Brescia e Livorno tra le altre, è ora in Australia per una nuova avventura con il Western United. Ricordando il passato in Serie A, in un'intervista al Corriere dello Sport, il giocatore si sofferma sulla sfida di domenica Brescia-Bologna: "Se potessi giocarla la giocherei col Bologna. Perché? Perché sono più legato che al Brescia". Un pensiero va poi a Mihajlovic: "Non ho parole per sottolineare la sua grandezza, la bellezza dei suoi pensieri e dell'esempio che ha dato a tutti noi. Io vorrei essere un giocatore del Bologna, e invidio tutti loro per questo, per potergli dare tutto me stesso ogni giorno negli allenamenti e la domenica in partita, perché una persona come Sinisa merita l'amore e la riconoscenza del mondo".