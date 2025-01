Dia carica Lazio: "Battere il Como per dimenticare il derby"

"Dobbiamo rialzare la testa, pensando subito a battere il Como per dimenticare la sconfitta nel derby e ripartire". Così l'attaccante della Lazio Boulaye Dia ai canali ufficiali del club in vista della ripresa del prossimo impegno di campionato a Como. Una partita da vincere per festeggiare al meglio i 125 anni della Lazio. "Anzitutto vogliamo portare a casa i tre punti. Ci aspettiamo 90' difficili e intensi, come quelli nel girone di andata, quando abbiamo vinto segnando cinque gol. Non sarà lo stesso tipo di partita ma giochiamo in casa e vogliamo un successo davanti ai nostri tifosi".