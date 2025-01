Di Gregorio: "Se accadono certe cose non può essere soltanto un problema mentale"

"Quando si subiscono tante rimonte non può essere soltanto un problema mentale. Quando andiamo in vantaggio ci abbassiamo troppo e questa cosa può incidere sui risultati. Dispiace aver perso l'imbattibilità, riguarderemo la partita e proveremo a capire cosa non ha funzionato. Ci sta mancando la continuità, se ripenso al primo tempo sono ulteriormente rammaricato per quello che è accaduto nella ripresa. Non c'è altra soluzione diversa dal lavoro quotidiano, solo così possiamo sistemare situazioni da campo che non funzionano. Poi è chiaro che dietro un gol subito c'è sempre un minimo errore da parte di qualcuno. Io mi soffermerei sull'atteggiamento: se ti abbassi è inevitabile che concedi queste situazioni". Questa l'analisi di Michele Di Gregorio a DAZN, con il portiere della Juventus che era stato miracoloso su Lukaku prima di subire due reti.