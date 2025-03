Di Francesco dirige l'allenamento dei 'ForMedAbili'

L'allenatore del Venezia, Eusebio Di Francesco, continua a dimostrare il proprio impegno nel sociale attraverso iniziative che promuovono l'inclusione e il valore dello sport per tutti. In qualità di membro del consiglio di Aias Onlus, ha partecipato ieri a un allenamento integrato con persone con disabilità e persone normodotate. L'evento, organizzato dalla società di calcio paralimpico ForMedAbili, si è svolto al campo di calcio San Sebastian-Graticolato, a Santa Maria di Sala (Venezia). I ForMedAbili, squadra composta interamente da atleti con disabilità intellettivo-relazionali, da quest'anno hanno avviato una collaborazione con il San Marco Stigliano. Questa partnership prevede due allenamenti al mese di calcio integrato, un'esperienza che consente ai giovani del settore giovanile del San Marco Stigliano di allenarsi e condividere il campo con i giocatori dei ForMedAbili, promuovendo valori di inclusione, rispetto e condivisione. Durante la sessione di allenamento, il tecnico dei lagunari ha vissuto in prima persona l'energia e la passione che il calcio può trasmettere a chiunque, al di là delle barriere fisiche e mentali: "Queste esperienze ci ricordano che il calcio è di tutti e per tutti - le sue parole -. Vedere l'entusiasmo e la determinazione di questi ragazzi è stato emozionante e arricchente e auguro di coltivare sempre questa grande passione che ci unisce".