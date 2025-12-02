Logo SportMediaset

Calcio

È di Deiola il gol più bello dell'anno in Serie A: "Dal rumore ho capito subito" VIDEO

02 Dic 2025 - 10:45
© X

© X

È il Napoli, come facilmente prevedibile, a trionfare al Gran Galà del Calcio Aic. Al club partenopeo va il premio come migliore club della passata stagione, ad Antonio Conte quello di miglior tecnico, mentre Scott McTominay è il calciatore dell'anno. Ma un premio importante va anche al Cagliari: il gol più bello dell'anno, che ha raccolto i voti anche di tifosi e appassionati, è quello di Alessandro Deiola contro il Venezia con più di 30.000 voti. La rete di Deiola - segnata all'Unipol Domus lo scorso 18 maggio - è in lizza anche per il Fifa Puskás Award, il premio che la Fifa assegna al calciatore che ha realizzato il gol più bello dell'anno. Un'azione corale con combinazioni, tunnel, tocchi di prima, ben tredici passaggi consecutivi che portano Deiola a smarcarsi per andare alla conclusione: interno destro a giro e palla che si insacca sotto l'incrocio dei pali, imparabile, per il 3-0 che chiude la partita.

