Deulofeu non si arrende: "Sogno di tornare in campo con l'Udinese"

Un calvario senza fine. Gerard Deulofeu è ormai ai box dalla stagione 2022/23 per un problema alla cartilagine del ginocchio: "È tutto molto lento, sto ricominciando a lavorare in campo, la famiglia Udinese mi sta aspettando, vediamo se un giorno torno a giocare, sono ancora giovane. Se un giorno riuscirò a recuperare sarà con l'Udinese, non mi vedo altrove. Il mio percorso migliora ogni mese, ma è ancora molto lento. La cartilagine del ginocchio guarisce con calma. Voglio tornare in campo. Una delle mie fortune è potermi allenare ancora qua a Udine. Sto migliorando di giorno in giorno, ma il processo è lento. Il mio obiettivo è quello di tornare a giocare a calcio, sono giovane ed è per questo che continuo a lottare ogni giorno. Se dovessi recuperare da questo infortunio, giocherò per l'Udinese".