Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Deulofeu non si arrende: "Sogno di tornare in campo con l'Udinese"

13 Ago 2025 - 17:22
© IPA

© IPA

Un calvario senza fine. Gerard Deulofeu è ormai ai box dalla stagione 2022/23 per un problema alla cartilagine del ginocchio: "È tutto molto lento, sto ricominciando a lavorare in campo, la famiglia Udinese mi sta aspettando, vediamo se un giorno torno a giocare, sono ancora giovane. Se un giorno riuscirò a recuperare sarà con l'Udinese, non mi vedo altrove. Il mio percorso migliora ogni mese, ma è ancora molto lento. La cartilagine del ginocchio guarisce con calma. Voglio tornare in campo. Una delle mie fortune è potermi allenare ancora qua a Udine. Sto migliorando di giorno in giorno, ma il processo è lento. Il mio obiettivo è quello di tornare a giocare a calcio, sono giovane ed è per questo che continuo a lottare ogni giorno. Se dovessi recuperare da questo infortunio, giocherò per l'Udinese".

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

05:58
DICH ENZO RAIOLA donnarumma DICH

Raiola, agente di Donnarumma, in esclusiva: "Ecco dove giocherà Gigio"

00:46
DICH SOHM FIORENTINA 13/8 DICH

Fiorentina, Sohm: "Dobbiamo alzare il livello, porterò fisico e corsa"

01:01
MCH TIFOSI PSG IN GIRO PER UJDINE MCH

Udine, cresce l'attesa per la Supercoppa: i tifosi Psg ci credono

01:24
MCH ATLETICO NACIONAL-SAN PAOLO 0-0 MCH

Atletico Nacional-San Paolo 0-0: i colombiani falliscono due rigori in Libertadores

01:57
DICH CONTE 1 DICH

Conte: "Milinkovic-Savic non è un secondo, il posto se lo giocherà con Meret"

00:48
DICH CONTE 2 DICH

Conte: "Non è detto che giocheremo sempre con lo stesso sistema di gioco"

01:27
DICH CONTE 3 DICH

Conte: "Ndoye era il primo della lista, ma le condizioni non erano da Napoli"

01:45
Stasera la Supercoppa

Stasera la Supercoppa

01:35
4 azzurri emigranti

4 azzurri emigranti

01:33
Dzeko ancora senza gol

Dzeko ancora senza gol

01:44
Napoli ripensa a Elmas

Napoli ripensa a Elmas

01:32
Dybala pronto a tornare

Dybala pronto a tornare

01:57
Estupinan e Terracciano

Estupinan e Terracciano

03:18
Oggi Juve-Juve Next Gen

Oggi Juve-Juve Next Gen

01:56
Il caso Donnarumma

Il caso Donnarumma

05:58
DICH ENZO RAIOLA donnarumma DICH

Raiola, agente di Donnarumma, in esclusiva: "Ecco dove giocherà Gigio"

I più visti di Calcio

MCH NAPOLI-SORRENTO 4-0 10/8 MCH

Napoli, doppietta di Lukaku nel 4-0 al Sorrento

Donnarumma scaricato

Donnarumma scaricato

Chelsea-Milan 4-1

Chelsea-Milan 4-1

MCH MONZA-INTER 1'

Monza-Inter: i nerazzurri passano ai rigori, gli highlights

DICH MASSIMO PAGANIN su borsino Serie A DICH

Paganin vota Napoli: "Ha aggiunto qualità e mentalità a una rosa già forte"

Luis Enrique ci mette la faccia: "Decisione mia su Donnarumma: alla squadra serve portiere diverso"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
19:34
Supercoppa Uefa: Udine celebra calcio, territorio, sostenibilità
18:33
Nuovo test per la Juve Women: il 30 agosto contro l'Everton
17:50
Juventus-Juventus NG, le formazioni ufficiali: Vlahovic parte dall'inizio
17:41
Rashford, bordate allo United: "Così non si vince"
17:22
Deulofeu non si arrende: "Sogno di tornare in campo con l'Udinese"