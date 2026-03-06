Derby della Solidarietà: tifosi di Milan e Inter insieme per i City Angels
Raccolti beni di prima necessità e prodotti per l’igiene per i senzatetto milanesi, la consegna all'associazione fuori da San Siro prima della sfida
© X
Domenica sera, Milan e Inter saranno avversarie sul campo, ma insieme per il "Derby della solidarietà". Grazie al supporto delle curve di entrambe le tifoserie e con obiettivo finale quello di aiutare i City Angels di Mario Furlan.
I sostenitori rossoneri e nerazzurri stanno infatti già raccogliendo beni di prima necessità e prodotti per l’igiene per i senzatetto milanesi, sostenuti per strada e nei centri d'accoglienza dai City Angels da ormai 32 anni, ovvero dalla fondazione dell'associazione nel 1994.
Domenica 8 marzo, nel pomeriggio, a poche ore dalla sfida più attesa sul campo, i tifosi di Milan e Inter consegneranno quanto raccolto proprio ai City Angels. Gli interisti lo faranno scaricando il loro furgone dalle ore 16 davanti al "Baretto" di fronte allo stadio; dall'altra parte i milanisti consegneranno i beni alle 18 in piazza Axum.
A raccogliere le donazioni, il fondatore dei City Angels, Mario Furlan: "Sono grato ai tifosi per questa bella manifestazione di solidarietà verso gli ultimi", le sue parole a poche ore dall'iniziativa.
I City Angels sono stati fondati a Milano nel 1994 da Mario Furlan, eletto “miglior life coach d’Italia” e fondatore del Wilding, l’autodifesa istintiva e psicofisica. Sono presenti in 20 città italiane e a Lugano, per un totale di circa 600 volontari, di cui più della metà donne e un quarto immigrati.