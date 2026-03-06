Derby della Solidarietà: tifosi di Milan e Inter insieme per i City Angels

I City Angels sono stati fondati a Milano nel 1994 da Mario Furlan, eletto “miglior life coach d’Italia” e fondatore del Wilding, l’autodifesa istintiva e psicofisica. Sono presenti in 20 città italiane e a Lugano, per un totale di circa 600 volontari, di cui più della metà donne e un quarto immigrati.