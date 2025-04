"Decreto Sport" in arrivo a maggio: commissario sbloccherà 5 miliardi per gli stadi

"Non vogliamo intervenire a piedi uniti in realtà che sono territoriali, ma vogliamo fornire strumenti e procedure semplificate - ha spiegato Abodi parlando dell'impatto del decreto sulla questione stadi -. Abbiamo fatto un salto di qualità con la configurazione della struttura commissariale, con tutto ciò che ne consegue in termini di poteri che non prevaricano ma usano le migliori pratiche per accelerare il processo". "Questo per rispondere a una esigenza che è quella del 2032, che è anticipata al 2026 per la definizione dei cinque stadi italiani - ha aggiunto -. L'Uefa ha imposto per aprile-maggio 2027 l'apertura dei vari cantieri, pena la revoca dell'assegnazione. Il tempo perciò non è molto".