Nuovo San Siro, Sala: "Marotta scettico? Pensi a portare lo scudetto, dello stadio parlo con Oaktree"

"Marotta si è detto scettico sui tempi? Quello che deve fare Marotta è portare a casa lo scudetto. Su questa questione parlo con Oaktree". A margine di un evento a Linate il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha replicato al presidente dell'Inter, che a proposito del nuovo San Siro si era detto perplesso "più che altro sull’iter, ci sono tempi da rispettare perché gli investitori possono aspettare ma non più di tanto”. "Credo che Marotta, come tutti, legga la preoccupazione legata alle tante resistenze, che però non arrivano certo da noi - ha proseguito Sala - Dal nostro punto di vista c'è il desiderio di far rispettare le regole, di far sì che le valutazioni siano fatte in maniera più corretta possibile, ma rimane l'obiettivo di chiudere il tutto per l'estate". Quanto a un confronto con il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana sul tema, Sala ha spiegato che "abbiamo alcuni temi che sono all'ordine del giorno, certamente lo stadio è importante, perché va avviata una conferenza di servizi che veda la partecipazione di Regione".