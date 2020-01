De Rossi torna in Italia: "Andrò a trovare Zaniolo"

Conclusa l'avventura con il Boca Juniors e dopo l'addio al calcio giocato, Daniele De Rossi ha fatto ritorno questa mattina a Roma. L'ex capitano giallorosso, assieme alla moglie, è arrivato all'aeroporto di Fiumicino, intorno alle 7, con un volo da Buenos Aires. "Zaniolo? Ho letto adesso. Abbiamo tanto tempo per andarlo a trovare. Gli manderò un messaggio in privato" ha detto De Rossi in merito all'infortunio dell'ex compagno.