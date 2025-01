De Rossi presidente ma non solo: "Continuerò ad allenare, ancora non so dove"

"Non è stato un grande sacrificio per me, anche se ovviamente sono stato messo al corrente di alcune difficoltà che c'erano. So di non essere uno sprovveduto e che allo stesso tempo ci saranno degli aspetti spigolosi da gestire, ma a me piace il calcio, Ostia e l'Ostiamare, che ho sempre seguito nonostante il mio livello di calcio fosse lontano anni luce da questa realtà. Non faccio miracoli e non porterò niente di nuovo, ma la squadra deve essere un mezzo per sentire l'appartenenza alla città e per avvicinarci come comunità". Parole dell'ex tecnico e capitano della Roma Daniele De Rossi, nuovo proprietario del club che milita nel campionato di Serie D. "Sono dispiaciuto di non allenare ma questo è il momento migliore perché ho tanto tempo per passare il tempo con giocatori, vecchia proprietà", ha detto ancora De Rossi nella prima uscita nel nuovo ruolo, alla presenza anche del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Poi una certezza: "Continuerò ad allenare, ma ancora non so dove".