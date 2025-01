De Rossi compra l'Ostiamare, club dove è cresciuto. In attesa di una panchina

In attesa di tornare in panchina dopo la fine della sua esperienza alla Roma, Daniele De Rossi diventa proprietario di un club. L'ex tecnico e capitano giallorosso ha acquistato l'Ostiamare, club dove ha mosso i primi passi della sua carriera, che ora milita in serie D. "Sono felice di poter annunciare il mio nuovo impegno come proprietario dell’Ostiamare - l'annuncio di De Rossi su Instagram - Il mio obiettivo sarà lavorare per costruire una società solida, trasparente ed innovativa, un mezzo per unire le persone, per promuovere i valori della comunità e per riavvicinare le famiglie al loro territorio, con l’orgoglio di rappresentare Ostia dentro e fuori dal campo. Oggi inizia un nuovo capitolo. Insieme, possiamo scrivere una storia che ci renderà fieri. Forza Ostiamare!".