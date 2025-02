De Ketelaere sfida il suo passato: "Col Bruges nessun favorito, hanno fermato la Juve"

"Non è facile giocare contro il Club Brugge con cui ho vissuto tanti momenti belli. L'emozione è tanta. E' una squadra molto intensa che al Milan ha dato battaglia per poi fermare la Juventus". Charles De Ketelaere, ex di turno nel playoff di andata di Champions League dell'Atalanta mercoledì sera, prova a inquadrare la partita: "Lo stadio è molto caldo, la squadra si difende in blocco e ha qualche giocatore di qualità. Serve concentrazione per vincere", aggiunge l'attaccante belga. "In Belgio dicono che siamo una buona squadra con qualità, io sono contento di poter giocare davanti alla mia famiglia e ai miei amici - chiude De Ketelaere -. Posso migliorare ancora, tatticamente e tecnicamente, mentre dal punto di vista fisico sono cresciuto. Con qualche giocatore del mio Bruges mi sento ancora. Questa è una partita senza favoriti, dobbiamo dare il cento per cento".