De Canio, interrotto il rapporto professionale con l'Invicta Matera
Luigi De Canio, classe 1957, ha interrotto la collaborazione con l'Invicta Matera, squadra impegnata nel campionato di Promozione lucana, dove ricopriva il doppio incarico di responsabile dell'area tecnica e consulente esperto. Interpellato dall'ANSA, l'ex calciatore e allenatore materano ha confermato la notizia, specificando che l'interruzione del rapporto professionale è avvenuta mesi fa e preferendo non rilasciare ulteriori commenti. A distanza di cinquant'anni dal suo esordio in Serie C con la maglia del Football Club Matera (stagione 1974-75), Gino De Canio aveva deciso una nuova pagina della sua storia calcistica nella città dei Sassi con un obiettivo chiaro: rilanciare il calcio cittadino dopo la recente esclusione del Football Club Matera dalla Serie D.