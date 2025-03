Daspo per 19 ultrà del Manduria per corteo non autorizzato

La Polizia ha notificato il provvedimento del Daspo emesso dal Questore di Taranto Michele Davide Sinigaglia nei confronti di 19 ultrà della squadra di calcio del Manduria (per un totale di 71 anni, tredici sono con obbligo di firma). Il 9 marzo scorso prima dell'inizio dell'incontro di calcio "UG Manduria Sport - Soccer Massafra" una cinquantina di tifosi, componenti di gruppo ultrà della squadra locale, senza le previste autorizzazioni aveva organizzato un corteo di protesta nei confronti dei dirigenti e giocatori della loro squadra. La manifestazione aveva preso avvio da un chiosco loro abituale ritrovo per dirigersi verso lo stadio distante più di un chilometro. Durante il corteo non autorizzato, alcuni tifosi - con volti coperti da sciarpe e cappucci - avevano anche acceso dei fumogeni e fatto esplodere alcuni piccoli petardi. Le indagini condotte dal personale del locale Commissariato che hanno analizzato sia tutte le immagini delle videoriprese dei colleghi della Polizia Scientifica che quelle dei sistemi di videosorveglianza disseminati lungo il percorso, hanno permesso di individuare tra i partecipanti al corteo 19 ultrà molti dei quali già conosciuti alle forze dell'ordine. Nell'immediato furono denunciati in stato di libertà perché ritenuti presunti responsabili dell'organizzazione e lo svolgimento di una riunione in luogo pubblico senza il necessario preavviso alle autorità competenti, con l'aggravante di aver commesso il fatto in occasione di manifestazioni sportive.