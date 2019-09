Matteo Darmian ha scelto di ripartire da Parma. Ecco le sue parole nella conferenza stampa di presentazione: "Firmare per il Manchester United era stato semplice, un motivo d'orgoglio e una responsabilità vestire una maglia così importante. È un'esperienza che rifarei, in campo e fuori dal campo. Ma avevo tanta voglia di giocare, tornare in Italia mi ha spinto a lasciare Manchester. Ho seguito il calcio italiano e questa crescita del Parma che secondo me sta continuando. Tutti qui mi hanno fatto sentire a casa, mi sento davvero felice. Fisicamente sto bene, sto lavorando con la squadra. Le scelte poi chiaramente le fa il mister. Il nostro obiettivo è la salvezza, lavorerò sodo durante la settimana per dare il mio contributo alla squadra"